In Venlo zijn vrijdagochtend zeker 65 mensen geëvacueerd nadat in de buurt een auto werd gevonden die betrokken was bij een plofkraak in Duitsland. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt of er explosieven in het voertuig zitten.

Volgens de politie zijn een flat en een tiental woningen in de directe omgeving van het voertuig uit voorzorg ontruimd. De geëvacueerde mensen worden opgevangen door familie of in een naburig tuincentrum. Het kan nog enkele uren duren voor ze weer naar huis kunnen, aldus een woordvoerder van de politie.

Het voertuig werd vrijdagochtend gebruikt bij "minimaal één plofkraak" in de Duitse plaats Lünen, vlak bij Dortmund. De Duitse politie wist de vluchtauto snel in het vizier te krijgen en achtervolgde het voertuig. In Venlo kwam aan die achtervolging een einde.

De Nederlandse politie laat weten dat er één verdachte is opgepakt, een 31-jarige man uit Amsterdam. Volgens de politie in Dortmund waren bij de plofkraak op een geldautomaat van een bank aan de Jägerstrasse in Lünen-Zuid drie mannen betrokken. De Limburgse politie bevestigt dat de Nederlandse politie op zoek is naar de twee andere verdachten.