Het is vrijdag afwisselend zonnig en bewolkt.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Verspreid over het land kan een bui voorkomen en in de middag is er bovendien kans op onweer, hagel en veel neerslag in korte tijd. In de loop van de avond houden de buien op.

Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind komt de temperatuur uit op 23 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.