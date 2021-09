Al zeker honderd gemeenten zijn bezig met het vroegtijdig kwijtschelden van gemeentelijke schulden van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Daaronder zijn de vijf grootste gemeenten van het land. Dat blijkt uit een inventarisatie van BNR.

Dankzij de kwijtscheldingen hoeven gedupeerden niet te wachten op een landelijke wet die dit per 1 januari 2022 moet regelen. Gemeenten schieten het geld op dit moment voor.

Advocaat Eva González Pérez, die de toeslagenaffaire mede aan het licht bracht en slachtoffers bijstaat, is blij met de vroegtijdige kwijtschelding door gemeenten, vertelt ze aan BNR. "Het wachten op de wettelijke regeling duurt veel te lang en er is nog te weinig voortgang", aldus González Pérez.

Een van de gemeenten die vooruit loopt op de wettelijke regeling is Rotterdam. Wethouder Michiel Grauss (Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg) laat weten dat de gemeente de vorderingen van vijfduizend Rotterdammers heeft gepauzeerd.

Nu moeten ambtenaren per geval bekijken of de vordering kan worden ingetrokken. "Dat is best een ingewikkeld proces", zegt hij.