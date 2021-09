Het laatste containerdeel van de MSC Zoe in het Waddengebied is woensdag geborgen. Na de bergingsactie op het Rif, de zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog, is de Waddenzee waarschijnlijk weer vrij van de containers die in 2019 overboord sloegen, laat Rijkswaterstaat weten.

Het containerschip MSC Zoe verloor op 1 en 2 januari 2019 in totaal 342 containers toen het boven de Waddeneilanden voer. Door het overboord slaan van de containers belandde 3 miljoen kilo aan lading in de Noordzee.

Van de 342 overboordgeslagen containers, kwamen er negentien terecht in het Waddengebied. Met de berging van het containerdeel in de Waddenzee komt de reder de laatste afspraken na met de overheid om de schade te herstellen.

Dat de berging pas tweeënhalf jaar na de containerramp is gelukt, komt door de weersomstandigheden op het Wad en de verplaatsing van slib over de container. Afgelopen week lieten het broedseizoen en het weer het dan eindelijk toe.

Bijna één derde van de objecten in zee van MSC Zoe

Van de 342 containers die MSC Zoe verloor tijdens een storm, zijn er 299 geborgen, waarvan negentien uit de Waddenzee. De 43 overige containers zijn nooit gelokaliseerd maar liggen vermoedelijk in de Noordzee.

Direct nadat de containers overboord sloegen, gingen surveyschepen op zoek en vonden bijna 6.000 objecten op de Nederlandse en Duitse zeebodem gevonden. 1.800 daarvan bleken afkomstig van de MSC Zoe.

De reder van het containerschip heeft in januari 2021 een lijst met afspraken opgesteld met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De berging van het containerdeel op het Rif was er één van.

Bergingsschip Geosund bergt een overboord geslagen container van het schip MSC Zoe (januari 2019) Foto: ANP

Stookolie van bergingsschepen is ook vervuilend

Naar de 43 verloren containers wordt niet langer gezocht, zo kwamen de reder en ministerie overeen. "De reder heeft de maximale inspanning geleverd om ze eruit te halen", laat Regisseur crisiscommunicatie Anne van der Meer weten. "De zoektocht met bergingsschepen kost honderden liters stookolie waar de bergingsschepen. Die uitstoot weegt niet langer op tegen de 43 containers."

De reder heeft volgens Van der Meer 50 tot 60 miljoen aan kosten gemaakt. Naast de betaling van de opsporing en berging van de verloren containers, betaalde het bedrijf bijna 3,5 miljoen euro aan de overheid voor het bestrijden van de containerramp, zowel in het verleden als eventueel in de toekomst als er nog lading opduikt in zee.

Verder betaalt MSC 268.000 euro aan de verwerking van afval die de visserij als extra bijvangst meeneemt naar wal. Ook is er acht ton van MSC opzij gezet voor eventuele toekomstige schoonmaakacties op de stranden.

Onderzoeksconclusies gunstig voor het milieu

Het onderzoek naar de ecologische effecten van de ramp wordt voor de helft betaald door MSC, ruim 525.000 euro. Uit dit onderzoek is gekomen dat er geen bewezen milieuschade is. De verzekeraar van MCS zet nog eens zeven miljoen opzij voor het geval dat er in de toekomst milieuschade aan het licht komt.