Koning Willem-Alexander gaat een groot deel van Kroondomein Het Loo volgende week woensdag weer sluiten voor publiek. De bossen blijven tot en met 25 december afgesloten.

De koning sluit elk jaar een groot deel van het kroondomein, maar woensdag maakte demissionair minister van Landbouw Carola Schouten juist bekend dat hij dat vanaf volgend jaar niet meer mag doen als hij aanspraak wil blijven maken op subsidie voor onderhoud van het Veluwse natuurgebied.

Dit jaar is de afsluiting van het bosgebied nog toegestaan. Een nieuwe subsidieaanvraag moet uiterlijk op 31 december ingediend worden, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Voor die datum moet de koning dus beslissen of hij het kroondomein vrijwel het hele jaar gaat openen. Als hij de bossen toch een aantal maanden in het jaar wil sluiten, moet hij het onderhoud zelf betalen.

In de voorwaarden van de openstellingssubsidie voor natuurgebieden staat namelijk dat een natuurgebied 358 dagen per jaar opengesteld moet zijn. De koning houdt het gebied echter drie maanden per jaar dicht, zo ook dit jaar.

Tegenstanders van de jaarlijkse sluiting zeggen dat de koning in de najaarsmaanden jaagt op het kroondomein. Volgens de beheerders worden de sluitingsmaanden gebruikt voor onderhoud van flora en fauna.

Natuur- en dierenwelzijnsorganisaties, omwonenden en politieke partijen zijn al jaren ontevreden over de jaarlijkse afsluiting van het park in de herfst. Toen bleek dat koning Willem-Alexander elke vijf jaar 4,7 miljoen euro subsidie voor het onderhoud van het park krijgt, nam de ergernis toe.