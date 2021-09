Kroongetuige Tony de G. heeft donderdag in de rechtbank Midden-Nederland verklaard dat oprichter - en volgens hem de onbetwiste leider - Delano R. niks met motorclub Caloh Wagoh had. Volgens de De G. zag R. de motorbende alleen als een middel om meer mensen aan zich te binden en aan te sturen.

Op de vijfde dag van het omvangrijke liquidatieproces Eris sprak De G. over Caloh Wagoh, die in zijn ogen meer een criminele organisatie dan een motorclub was. "Het gros van de mensen had geen motor of rijbewijs", aldus De G. "Ik ook niet."

En volgens hem was R. "de echte leider" van de motorclub en een "strateeg". Volgens de kroongetuige zag R. een kans in het oprichten van een motorclub om een "groter bereik te krijgen", oftewel meer mensen onder zich te krijgen.

R., ook wel bekend als 'Keylow', was ook de leider van de Haagse straatbende de Crips. Maar zich daarbij aansluiten was een stuk lastiger dan bij een motorclub. Een deel van de Crips ging overigens op in Caloh Wagoh.

Hoofdverdachte is tot nu toe afwezig

Ook het Openbaar Ministerie (OM) ziet R. als onbetwiste leider van het doodseskader. De officieren van justitie vroegen eerder al of R. uit zijn cel opgehaald kon worden, omdat hij wederom afwezig was. Dit verzoek werd afgewezen.

Ook de advocaten van R. houden zich tot nu toe op de vlakte. Op de vraag van de rechtbank waarom hij niet aanwezig is, antwoordde zijn raadsman dat zijn cliënt geen zin heeft in "welles-nietesspelletjes" met de kroongetuige.

Ondertussen blijft De G. R. aanwijzen als zijn belangrijkste bron van wetenschap. Het was 'Keylow' die de kroongetuige zou hebben verteld dat hij opdrachten voor moorden van Ridouan T. had aangenomen.

Advocaat van Greg R. wil opheffing voorlopige hechtenis

R. zou ook aan De G. hebben verteld dat 'godfather' Greg R. zijn raadgever was. De vader van huurmoordenaar Jesse R. zou ook een loods in Mijdrecht ter beschikking hebben gesteld voor het stallen van wapens en auto's en hebben gebruikt bij moorden.

Daarnaast wordt Greg R. verdacht van betrokkenheid bij de moord op Zeki Yumusak in juli 2017. Deze verdenkingen tegen zijn cliënt zijn volgens advocaat Christian Flokstra vooral gebaseerd op wat Delano R. tegen De G. zou hebben gezegd. De kroongetuige zou het dus alleen van horen zeggen hebben.

"Kijk naar zijn rol", aldus Flokstra. "Wat heeft de kroongetuige de afgelopen weken nou verklaard over Greg R.?" Op de vraag van Flokstra wat dat raad geven van zijn cliënt dan inhield of waarover, antwoordde de kroongetuige dat niet te weten.

Volgens de raadsman is er dan ook weinig reden om Greg R. nog langer vast te houden, dan wel genoeg reden de hechtenis van zijn cliënt te schorsen. De rechtbank zal hier vrijdag over beslissen.