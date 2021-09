De in de IJmond gelegen gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen zeggen de vervuiling en overlast van Tata Steel niet langer te accepteren, omdat die de gezondheid van inwoners bedreigt. De gemeenten spreken zich donderdag in een verklaring in de Volkskrant gezamenlijk uit tegen de staalfabrikant.

De gemeenten verbreken daarmee het "stilzwijgend sociaal contract" tussen de gemeenten en Tata Steel dat al tientallen jaren bestaat, schrijft de krant. De gemeenten spreken van "veranderende tijden".

De gemeenten erkennen jarenlang te hebben geprofiteerd van de hoogovens, omdat Tata Steel een belangrijke werkgever is en de IJmond een economische impuls heeft gegeven. "De overlast en mogelijke gezondheidsrisico's werden daarbij voor lief genomen", zegt wethouder Brigitte van den Berg van Beverwijk (Werk en Inkomen) in de Volkskrant.

De fabriek van Tata Steel in IJmuiden kan alleen blijven voortbestaan als die "groen, gezond en veilig staal" gaat produceren, zeggen de gemeenten.

Aanleiding voor de verklaring is het onlangs verschenen kritische rapport van het RIVM over de gezondheidsrisico's die omwonenden van de staalfabriek lopen. Volgens het gezondheidsinstituut worden bewoners van de IJmond aan veel meer giftige stoffen blootgesteld dan mensen elders in het land.

Van sommige schadelijke stoffen zijn ongezond hoge concentraties gemeten. Het rapport onderstreept volgens nagenoeg alle partijen de noodzaak tot verduurzaming van de staalfabriek.

Tweede Kamer vergadert over toekomst van Tata Steel

Donderdag vergadert de Tweede Kamer over de toekomst van Tata Steel in IJmuiden. Het bedrijf maakte eerder dit jaar afspraken met de Rijksoverheid over maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen en stikstofverbindingen terug te dringen. Maar die afspraken gaan veel partijen in de Tweede Kamer nog lang niet ver genoeg.

Het bedrijf is met vele duizenden banen nog altijd een belangrijke werkgever in de regio. Moederbedrijf Tata Steel wil de tak in IJmuiden verkopen. Het is voor het demissionaire kabinet belangrijk dat de nieuwe eigenaar erin investeert en duurzame ambities heeft.