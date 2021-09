Donderdag begint overal droog, maar later trekken regen- en onweersbuien over het land.

Overdag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en in de ochtend is al een bui mogelijk in het zuiden. In de middag is ook de rest van het land aan de beurt. Het oosten krijgt daarbij te maken met onweersbuien.

Bij een matige zuidwestenwind komt de temperatuur uit tussen de 23 en 27 graden. Ook vrijdag gaat het onweren en valt er veel regen.

