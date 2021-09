Op de lange termijn zullen er minder files zijn in Nederland doordat veel mensen blijven thuiswerken, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) donderdag in een rapport. Vooral de drukte in de spits zal afnemen. Hierdoor zijn grote infrastructuurprojecten, zoals de uitbreiding van het wegennet en de verbreding van wegen, mogelijk niet langer nodig.

Het PBL adviseert de overheid dan ook om nog eens goed na te denken over geplande miljardeninvesteringen in de wegen en het openbaar vervoer door het veranderende reisgedrag. Het mobiliteitssysteem is namelijk voor een groot deel gebaseerd op piekbelastingen, terwijl die pieken juist minder extreem worden.

Wel zal het aantal vervoersbewegingen naar verwachting gelijk blijven ten opzichte van voor de coronacrisis. Dat komt doordat mensen wel vaker op pad gaan, bijvoorbeeld om te winkelen of op visite te gaan. Die reisbewegingen compenseren de daling van het aantal kilometers voor woon-werkverkeer.

Het grote verschil met de tijd voor corona is echter dat deze 'nieuwe' ritten vooral buiten de spits plaatsvinden en vaak korter zijn dan naar het werk. Verder kunnen werknemers door de thuiswerkoptie makkelijker zelf bepalen wanneer ze naar hun werk afreizen en daarmee de spits mijden.

Effect thuiswerken op woningmarkt beperkt

Het effect van thuiswerken op de woningmarkt lijkt vooralsnog beperkt, aldus het PBL. Ze zien geen direct aantoonbare relatie met het toegenomen thuiswerken. Wel constateren de onderzoekers dat zich momenteel minder mensen in de Randstad of andere steden vestigen en het verschil tussen de huizenprijzen in de Randstad en de rest van Nederland kleiner aan het worden is.

Op het gebruik van de hoeveelheid kantooroppervlak heeft thuiswerken naar verwachting evenmin veel effect, schrijft het PBL. De grootste veranderingen zullen waarschijnlijk te zien zijn in het gebruik van het kantoor zelf. Zo is er vooral meer behoefte aan overlegruimten en minder aan werkplekken.

Door de aangetoonde voordelen van werken vanuit huis, moet thuiswerken in de werkcultuur van bedrijven een volwaardige status krijgen, vinden de onderzoekers. De overheid moet hierbij helpen door afspraken te maken met werkgevers en werknemers.