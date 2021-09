Nijmegen gaat samen met vier andere gemeenten de overlast aanpakken die met name jonge asielzoekers in de regio veroorzaken. Er worden vier extra boa's ingezet als er klachten zijn over de overlastgevers.

De vijf gemeenten Nijmegen, Boxmeer, Sint Anthonis, Venray en Grave hebben allemaal een asielzoekerscentrum binnen hun grenzen of in de directe omgeving. In die azc's wonen voor een deel jonge mannen die waarschijnlijk geen asiel in Nederland zullen krijgen, omdat ze uit zogenoemde veilige landen komen.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie zegt blij te zijn met de primeur van de vijf gemeenten en hoopt dat de samenwerking navolging krijgt in de rest van het land.

Het gaat om inbraken, vernielingen en hinderlijk rondhangen bij winkelcentra, in het openbaar vervoer en in de openbare ruimte. `Het is een kleine groep asielzoekers die de overlast veroorzaakt, maar de Inspectie Justitie en Veiligheid waarschuwde eerder al dat de gewone azc's niet in staat zijn om deze groep aan te pakken.

Volgens burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen "ondermijnt de kleine groep overlastgevers het draagvlak voor mensen die echt opvang nodig hebben". De gemeente Boxmeer noemt het "triest" dat er zo veel geld en werk gestoken moet worden in de aanpak van de overlastgevers, die zich steeds verplaatsen. "Maar de inwoners zijn de overlast helemaal zat."

Er bestaat inmiddels een lijst van de ergste overlastgevers. De zwaarste gevallen worden overgeplaatst naar een azc met een streng regime.