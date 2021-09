Het "historische" bezoek van de Surinaamse president Chan Santokhi aan Den Haag is een "herbevestiging van de vriendschappelijke relatie" tussen de twee landen. Dat zei demissionair premier Mark Rutte woensdag na een werklunch met Santokhi in Den Haag.

De Surinaamse president is deze week in Nederland om de banden tussen de twee landen aan te halen. Het bezoek stond al voor eerder dit jaar gepland, maar werd vanwege de coronacrisis uitgesteld. Het is voor het eerst in meer dan tien jaar dat een Surinaamse president Den Haag bezoekt.

Beide landen willen er alles aan doen om de banden te verdiepen. "We willen intensieve samenwerking", verklaarde Santokhi. Er is afgesproken om de samenwerking op het gebied van veiligheid en justitie uit te breiden, net als op het terrein van de landbouw. Hoe deze samenwerking eruit zal komen te zien, is nog niet bekend.

De betrekkingen tussen Suriname en Nederland raakten tussen 2010 en 2020 sterk bekoeld toen Desi Bouterse president was. Bouterse pleegde in 1980 een staatsgreep en was twee jaar later betrokken bij de Decembermoorden. In Nederland is hij veroordeeld wegens drugshandel.

Maar daar hebben de twee het volgens Rutte woensdag niet over gehad. "De naam Bouterse is in het hele gesprek niet gevallen."

De Kamer nam begin dit jaar nog een motie aan waarin wordt gepleit voor een staatsbezoek van de koning aan de voormalige kolonie. Zo ver is het nog niet, maakte Rutte duidelijk. Dat kost jaren voorbereiding, maar hij ziet geen belemmeringen. Santokhi zei dat hij een uitnodiging aan de koning zal sturen.

Santokhi wil hulp van Nederlanders met Surinaamse roots

Santokhi zoekt steun in Nederland omdat Suriname in een financiële crisis zit. Eerder deze week riep hij de Surinaams-Nederlandse gemeenschap (ruim 350.000 mensen) op zich actief te bemoeien met zijn land. "Raak betrokken bij Suriname." Santokhi ontmoet deze week ook leden van de Surinaamse gemeenschap in Nederland.

Suriname wil optimaal gebruikmaken van de diaspora bij de ontwikkeling van zijn land, zei Santokhi. Om dat te faciliteren, wil hij dat het reizen tussen Suriname en Nederland makkelijker wordt gemaakt. Zo liggen er plannen om visumvrij reizen van Suriname naar Nederland mogelijk te maken.

Donderdag staat een gesprek van Santokhi met de Tweede Kamer op de agenda.