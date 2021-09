Naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond heeft de politie vier tips binnengekregen over de verschillende incidenten die worden gelinkt aan de 'vergisontvoering' van een 56-jarige man uit Hoofddorp. Dat meldt de politie Rotterdam woensdag in gesprek met NU.nl.

De politie gaf beelden vrij van incidenten in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam. Op de bewakingsbeelden zijn verschillende verdachten te zien. Zij zijn mogelijk betrokken bij een beschieting, explosies en brandstichting. Er zijn inmiddels vier tips binnengekomen. "Dat is hopelijk nog maar het begin", zegt een woordvoerder van Politie Rotterdam. Morgen worden de beelden ook nog getoond in het lokale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond, wat wellicht meer tips oplevert.

Alle incidenten worden gelinkt aan een onderschepping van een partij cocaïne in de haven van Antwerpen. Daar trof de douane op 28 juli 1.899 kilo cocaïne aan. Het eerste incident dat daaraan gelinkt wordt, is de ontvoering van een 56-jarige man uit Hoofddorp. Hij zou slachtoffer zijn geweest van een vergisontvoering. In de daaropvolgende weken vonden verschillende incidenten in Zuid-Holland plaats waarvan de politie vermoedt dat ze ook met elkaar en de cocaïne te maken hebben.

Het gaat onder meer over een incident in Zwijndrecht waarbij in de nacht van 13 op 14 augustus een auto een bedrijfspand binnenreed. In Alblasserdam vonden eind augustus twee incidenten plaats waarbij een woning en een bedrijfspand zwaar beschadigd raakten. In beide gevallen gaat het vermoedelijk om brandstichting. Verder wordt ook de beschieting van een woning in Hendrik-Ido-Ambacht in de nacht van 27 op 28 augustus meegenomen in het onderzoek.

In verband met de incidenten in Zuid-Holland zijn inmiddels een 43-jarige vrouw uit Rotterdam en een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden.