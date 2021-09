Drie Surinaams-Nederlandse organisaties reageren tegen NU.nl enthousiast op de oproep van de Surinaamse president Chan Santokhi aan Nederlanders met Surinaamse wortels om te helpen met de opbouw van zijn land. De ongeveer 400.000 Surinaamse Nederlanders zijn bereid te helpen, denken de organisaties. Wel zijn ze kritisch over de bureaucratie en de regering van Santokhi.

"Iedereen met een Surinaamse achtergrond draagt Suriname een warm hart toe en wil echt wel helpen", reageert Jeffrey Liong-A-Kong, voorzitter van netwerk Dat Ding van Ons (DDvO) tegen NU.nl.

Liong-A-Kong noemt als voorbeeld de komiek en presentator Jörgen Raymann, zijn medebestuurslid binnen het netwerk van Nederlanders met Surinaamse en Caribische wortels. Diens actie Nederland voor Suriname bracht in juli 2020 ruim 1 miljoen euro op voor medische apparatuur, beschermmateriaal en ic-bedden tijdens de coronacrisis.

Liong-A-Kong kent echter ook minder goede verhalen. "Een vriend van mij wacht al twee jaar op een bouwvergunning in Suriname. De Surinaamse ambtenarij loopt met haar procedures hopeloos achter."

'Het geld komt naar Suriname, laat het vloeien'

'Er komt geld naar Suriname", denkt de DDvO-voorzitter. "Maak het mogelijk om dat geld te laten vloeien."

"De regering van Santokhi functioneert nog niet zoals zou moeten", vindt Liong-A-Kong. "Maar iedere kleine stap na de puinhoop die de vorige president Desi Bouterse heeft achtergelaten is er eentje. We moeten blijven geloven in de toekomst van Suriname."

'Oproep herstelt banden met Nederlanders met Surinaamse wortels'

"Heel verstandig", reageert voorzitter Kathleen Ferrier van het Diaspora Instituut Nederland (DIN) op Santokhi's oproep. "Hij herstelt hiermee niet alleen de diplomatieke banden tussen Nederland en Suriname, maar ook die met Nederlanders met Surinaamse wortels."

Ook Roy Ho Ten Soeng, voorzitter van Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname (Stichting VNS), is blij met de toenadering van Santokhi.

"Een van de vreselijkste dingen in de geschiedenis is dat Suriname zich van Nederland distantieerde omdat Bouterse dat wilde", vindt Ho Ten Soeng. "Ik ben blij dat de huidige regering van Suriname de banden met de Nederlanders met Surinaamse wortels wil aanhalen."

'Help Nederlandse boeren naar Suriname emigreren'

Ho Ten Soeng adviseert Santokhi om tijdens zijn werkbezoek aan Nederland deze week voor te stellen Nederlandse boeren uit te kopen. Vervolgens zouden Nederland en Suriname deze ondernemers moeten helpen hun bedrijf naar Suriname te verhuizen.

Hiermee zou volgens Ho Ten Soeng het stikstofprobleem in Nederland deels kunnen worden opgelost. "Het klimaat in Suriname is bovendien uitermate geschikt voor landbouw."

Sommige inwoners van Suriname staan volgens Liong-A-Kong wantrouwend tegenover zogenoemde 'Euro-Suri's', Nederlanders met Surinaamse wortels. Ze zouden Suriname rond de onafhankelijkheid de rug toe hebben gekeerd, is een veelgehoorde mening.

"Als je met kennisdeling en geld om te investeren blijft bewijzen dat je echt wilt bijdragen aan een beter Suriname, dan verdwijnt dat wantrouwen echt wel", blijft Liong-A-Kong positief. "Als je opgeeft, bereik je nooit wat."

"Het is niet de Euro-Suri die gaat bepalen wat Suriname nodig heeft", denkt Ferrier. "Maar hoe je het went of keert, de betrokkenheid blijft."

'Wij zijn allemaal Surinamers, waar ter wereld we ook wonen'

Nederlanders met Surinaamse roots en de huidige inwoners van Suriname moeten volgens Ho Ten Soeng niet blijven hangen in hun verschillen. "We moeten geen verschil maken tussen Surinamers die emigreerden en die bleven. Als je bijvoorbeeld wilde studeren, móest je wel vertrekken."

"Houd één ding voor ogen", geeft de Stichting VNS-voorzitter de in totaal ongeveer een miljoen mensen met Surinaamse roots mee. "Wij zijn allemaal Surinamers, waar ter wereld we ook wonen. Het moet niet gaan om ons als individuen, maar om het land."