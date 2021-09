Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in hoger beroep celstraffen tot 32 maanden geëist tegen drie verdachten van de fatale ontvoering en vrijheidsberoving van Jdesse Boerenveen in december 2016. Volgens de aanklager zijn twee van hen verantwoordelijk te houden voor de dood van de Amsterdammer.

Het levenloze lichaam van Boerenveen (40) werd op 22 december 2016 in het Gooimeer bij Almere uit het water gehaald. Uit onderzoek bleek dat hij enkele weken daarvoor, op 1 december, urenlang door vier personen was vastgehouden en mishandeld in een garagebedrijf in Wormerveer. Later werd hij door drie mannen in een auto meegenomen naar een strand bij Almere. Daarna verdween hij spoorloos. Aanleiding voor de ontvoering zouden schulden zijn geweest.

De eisen van de aanklager tegen de hoofdverdachten Lloyd B. (43) en Michael F. (38) waren lager dan die van de officier van justitie twee jaar geleden, maar hoger dan de straffen die de rechtbank oplegde. Volgens het OM heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat de dood van Boerenveen hun niet kon worden aangerekend.

B. en F. hoorden 32 maanden cel tegen zich eisen, waarvan acht maanden voorwaardelijk voor B. en tien voor F. De derde verdachte, Denise D. (43), kreeg van de rechtbank in september 2019 een zwaardere straf dan geëist. Die uitspraak - vijf maanden cel waarvan twee voorwaardelijk - handhaafde het OM woensdag als eis.