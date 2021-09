Als koning Willem-Alexander zijn subsidie voor Kroondomein Het Loo wil behouden, mag hij het natuurgebied niet meer jaarlijks afsluiten. Voor de koning gaan in 2022 namelijk dezelfde regels gelden als voor anderen die subsidie voor natuurgebieden aanvragen, schrijft demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) woensdag in een Kamerbrief.

Als de koning afziet van de subsidie, mag hij zelf de openingstijden van het natuurpark op de Veluwe bepalen.

Natuur- en dierenwelzijnsorganisaties, omwonenden en politieke partijen zijn al jaren ontevreden over de jaarlijkse afsluiting van het park in de herfst. Toen bleek dat koning Willem-Alexander elke vijf jaar 4,7 miljoen euro subsidie voor het onderhoud van het park krijgt, nam de ergernis toe.

In de voorwaarden van de openstellingssubsidie voor natuurgebieden staat namelijk dat een natuurgebied 358 dagen per jaar opengesteld moet zijn. De koning houdt het gebied echter drie maanden per jaar dicht. Het is onduidelijk waarom dat gebeurt. De Partij voor de Dieren heeft het vermoeden dat de koninklijke familie er dan jaagt op wild.

In 2018 werd een motie van de Partij voor de Dieren daarover aangenomen met steun van D66, PvdA, PVV, GroenLinks, SP, 50PLUS en DENK. Daarin wordt het kabinet gevraagd ervoor te zorgen dat het gebied ten minste 358 dagen per jaar open is. Daar werd geen gehoor aan gegeven vanwege iets dat te maken zou hebben met de "persoonlijke levenssfeer" van de koning, aldus minister Schouten in een eerdere Kamerbrief.