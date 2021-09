Voor het eerst in meer dan tien jaar komt er woensdag een Surinaamse president langs in Den Haag. President Chan Santokhi spreekt met demissionair premier Mark Rutte over het verder aanhalen van de banden. Het bezoek stond al voor eerder dit jaar gepland, maar werd vanwege de coronacrisis uitgesteld.

Suriname verkeert in een economische en financiële crisis. Santokhi hoopt op hulp van Nederland bij het oplossen van de problemen. Hij erfde een land in crisis van zijn voorganger Desi Bouterse, die in Nederland wordt gezocht wegens drugshandel.

De betrekkingen zijn sterk verbeterd sinds Santokhi vorig jaar aantrad. Er zijn ambassadeurs uitgewisseld, ministers bezoeken elkaars landen weer, er wordt gesproken over samenwerking op Defensiegebied en Nederland helpt Suriname met het bestrijden van de coronacrisis.

Rutte ontvangt Santokhi voor een werklunch. Daar wordt gesproken over zaken als landbouw, de rechtsstaat, financieel beleid en bestrijding van het coronavirus. Ook andere ministers van Suriname en Nederland schuiven aan bij de lunch. Eerder op de dag ontvangt de koning Santokhi voor een audiëntie.

Donderdag staat een gesprek van Santokhi met de Tweede Kamer op de agenda. De Kamer nam begin dit jaar nog een motie aan waarin de wordt gepleit voor een staatsbezoek van de koning dit jaar aan de voormalige kolonie.

Santokhi vraagt ook Nederlanders met Surinaamse roots om hulp

Santokhi was dinsdag ook al in Nederland. Toen heeft hij tijdens een toespraak Nederlanders met een Surinaamse achtergrond opgeroepen te helpen met de opbouw van Suriname. ""Blijf niet langer aan de kantlijn zitten, take action en raak betrokken", aldus de president.

Suriname werd op 25 november 1975 onafhankelijk van Nederland. Alleen al in 1975 emigreerden ongeveer 40.000 inwoners van het toen ongeveer 360.000 inwoners tellende Suriname naar Nederland.

De emigratie was relatief makkelijk. Nederland en Suriname hadden namelijk afgesproken dat inwoners van 1975 tot 1980 vrij mochten reizen tussen de twee landen.

Nederland werd verrast door de grote toestroom van voormalige onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden. Een groot deel van hen streek neer in de Amsterdamse Bijlmer.