Het gerechtshof in Amsterdam heeft de onmiddellijke gevangenneming bevolen van de vader van het in 2016 ontvoerde meisje Insiya, meldt De Telegraaf dinsdag. De rechtbank legde Shehzad H. in oktober negen jaar cel op voor het laten ontvoeren van zijn dochter naar India. Hij woont daar sindsdien.

H. kon tot nu toe vrij reizen omdat de rechtbank en het Openbaar Ministerie niet hadden gevraagd om een bevel tot zijn gevangenneming te vragen. Dat bevel was dus ook niet in het vonnis opgenomen. Dinsdag heeft het hof de fout hersteld.

De toen tweejarige Insiya werd op 29 september 2016 met veel geweld weggehaald uit het huis van haar oma in Amsterdam. In 2019 oordeelde de rechtbank dat zes personen in opdracht van H. en tegen betaling het meisje hebben ontvoerd. Zij kregen straffen tot ruim vier jaar opgelegd. Vijf van hen zijn in hoger beroep gegaan.

Insiya verblijft nog steeds in India. Haar moeder vertelde in 2020 bij de behandeling van de zaak emotioneel hoe het voor haar was om haar dochter al vier jaar niet te hebben gezien.

De rechtbank Noord-Holland bepaalde in maart 2019 dat H. geen gezag meer heeft over zijn dochter. Het gerechtshof in Amsterdam hield dat vonnis in stand.