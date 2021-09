De dispuutontgroeningen van de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. worden in de huidige vorm voorgoed afgeschaft naar aanleiding van "grove mishandeling en vernedering". Ook worden disputen en leden die betrokken waren bij de misstanden tijdens de ontgroeningen geschorst. Daarnaast wordt met hulp van externe adviseurs gekeken naar de mogelijkheid om strafrechtelijke stappen tegen de geweldsplegers te nemen.

De stappen werden dinsdag in een pakket van acht maatregelen door de studentenvereniging in een open brief aangekondigd. De besluiten zijn volgens A.S.C./A.V.S.V. na onderzoek van de Senaat van het studentencorps "zorgvuldig" genomen.

Naast de afschaffing van ontgroeningen en schorsing van leden en disputen blijven de deuren van de sociëteit gesloten, behalve voor eerstejaars. Dit duurt totdat het bestuur "voldoende vertrouwen heeft in een succesvolle opstart van het cultuurveranderingsproces".

Verder belooft de studentenvereniging een grootschalig onderzoek naar de misstanden, de invoering van een College tot Herziening van de Kennismakingstijd en "adequate nazorg van het bestuur" aan de slachtoffers.

Volgens A.S.C./A.V.S.V gaat het om ten minste zes disputen die zich schuldig hebben gemaakt aan "grove mishandeling en vernedering". Als gevolg hiervan liepen sommige aspirant-leden fysiek letsel op, zoals blauwe plekken, wonden of mank lopen.

"Het is een wonder dat niemand als gevolg van dit handelen is opgenomen in het ziekenhuis", schrijft de vereniging.

Ook is in de brief te lezen dat de Senaat werd voorgelogen en dat misstanden werden verzwegen. De vereniging belooft dat er "hard zal worden ingegrepen" en dat de schuldigen zullen worden vervolgd.