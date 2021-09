Activisten van Greenpeace hebben het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag beklommen. Ze vragen met hun actie aandacht voor de natuurschade die wordt veroorzaakt door stikstof.

De organisatie vindt dat de politiek daar snel meer actie tegen moet ondernemen. Gebeurt dat niet, dan zet Greenpeace een rechtszaak tegen de Staat door. "Ons geduld is op", zegt directeur Andy Palmen.

Rond de twintig actievoerders gingen dinsdagochtend vroeg met ladders naar boven om de boodschap van Greenpeace kracht bij te zetten. Een aantal activisten werd tegengehouden door de politie, die de hoofdingang van het gebouw bewaakt. De protestactie verloopt verder rustig.

Rond 8.30 uur zaten de actievoerders nog op de daken bij de hoofdingang. De politie laat ze begaan, maar vliegt er wel overheen met een helikopter. "Ze willen vast laten zien dat ze erbovenop zitten", zegt Palmen. "Wij zitten er ook bovenop." Die tekst staat ook op een van de spandoeken die Greenpeace heeft opgehangen.

Greenpeace wil uiterlijk volgende week duidelijkheid

"Nederland schendt al jaren de Europese natuurbeschermingswetten door de extreem hoge uitstoot van stikstof die neerslaat in de natuur", motiveert de organisatie het protest. Greenpeace vindt dat er uiterlijk volgende week, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, duidelijkheid moet komen over de stikstofaanpak.

"Onze natuur is gebaat bij zo snel mogelijk ingrijpen", aldus Palmen. Op de vraag hoe reëel hij een snelle doorbraak acht, zegt hij: "Ik geloof in onze democratie. De regering heeft het laten afweten, het is nu alle ballen op de Tweede Kamer." Over de afloop maakt hij zich wel zorgen. "Ik ben niet naïef."

Voor de glazen pui van het tijdelijke onderkomen van de Kamer hangt een groot spandoek met de tekst 'Bla bla bla, stikstofcrisisis... Politiek: pak NU de natuurcrisis aan'. 'Te veel stikstof is natuur weg', staat op een ander spandoek. Op het dak staan ook koepeltentjes. "Om te laten zien dat we zo lang blijven als mogelijk", zegt een woordvoerder.

Greenpeace begon in mei juridische actie tegen overheid

In mei zette Greenpeace al een eerste stap in een juridische procedure tegen de overheid. In een zogeheten sommatie eiste de organisatie onder meer dat de stikstofuitstoot uiterlijk in 2025 moet zijn gehalveerd.

Van de stikstofgevoelige natuurgebieden moet in dat jaar 74 procent voldoende zijn beschermd, vindt de milieuorganisatie. In de stikstofwet die vorig jaar werd aangenomen, staat dat dit percentage pas tien jaar later hoeft te worden bereikt, in 2035.

De Tweede Kamer is vanwege de grootscheepse renovatie van het Binnenhof de komende jaren gevestigd in het voormalige gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vlak bij het Centraal Station. De Kamerleden en medewerkers namen vorige week hun intrek in het pand, dat ook wel de 'Aponrots' of 'apenrots' wordt genoemd. Die bijnaam slaat op de architect van het gebouw, Dick Apon.