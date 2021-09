Kroongetuige Tony de G. heeft dinsdag in de rechtbank een beeld geschetst van hoe in 2017 een aanslag op een woning in Doorn verliep en hoe bijna het verkeerde huis werd beschoten. De man legt voor de vierde dag verklaringen af in het liquidatieproces Eris tegen leden van Caloh Wagoh.

De G. antwoorde op vragen van de rechtbank dat de opdracht voor het beschieten van een villa in Doorn van hoofdverdachte Delano R. kwam. "Er moest een statement gemaakt worden", aldus de kroongetuige. "Het moest zeker in de krant komen", zou R. hem hebben verteld.

De beschieting van het pand is een van de verdenkingen in het omvangrijke proces Eris. Naast de aanslag draait het proces om vijf liquidaties en nog eens elf moordplannen.

Het doelwit in Doorn zou volgens het AD het huis van Mohamed H. zijn, een man die een conflict zou hebben met Ridouan T. Laatstgenoemde wordt gezien als de voornaamste opdrachtgever van het doodseskader dat Caloh Wagoh volgens het Openbaar Ministerie (OM) vormde.

Bijna verkeerde huis beschoten

Tijdens de behandeling van de zaak valt op hoe achteloos er soms wordt omgegaan met zaken die zeer ingrijpende gevolgen kunnen hebben. Zo vertelde De G. dat hij op 28 juni 2017 een man naar Doorn bracht die de woning van H. moest beschieten met een raketwerper.

Deze persoon positioneerde zich op een bankje voor de woning, maar van een beschieting kwam het niet. De schutter zou woedend zijn teruggekeerd naar De G. omdat het wapen weigerde, maar vooral omdat hij kinderen in de tuin zag spelen die hij bijna had beschoten. Het bleek het verkeerde huis.

Volgens de kroongetuige keerde hij de dag erna weer terug met twee medeverdachten van Caloh Wagoh en werd op 29 juni wel de juiste woning beschoten, ditmaal met een kalasjnikov.

Aanslagplegers vluchtten met kinderen op schoot

Na de aanslag reden ze naar Amersfoort, waar ze werden opgehaald door een van de vriendinnen van de drie mannen, die ook haar twee kinderen had meegenomen. Met de kinderen op schoot reed men terug in een volgepropte Fiat Panda.

De kroongetuige werd dinsdagmiddag ook gehoord over de moord op de Amsterdamse crimineel Jair Wessels in Breukelen in 2017. Deze voerde De G. naar eigen zeggen uit onder grote druk van Delano R. Na de moord werd De G. gearresteerd in Spanje en besloot hij kroongetuige te worden.

Het verhoor wordt donderdag weer hervat.