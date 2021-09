De dag begint regionaal fris met kans op nevel of mist.

Later in de ochtend komt de zon op steeds meer plaatsen tevoorschijn. Het noorden krijgt daarentegen vaker te maken met bewolking.

De temperatuur komt in het noorden uit tussen de 21 en 23 graden. In delen in het zuiden en zuidoosten kan het kwik zelfs oplopen tot 27 graden.

Ook morgen is het zonnig en zeer warm voor deze tijd van het jaar. De temperatuur kan dan in het zuiden zelfs op de 28 graden uitkomen.

