Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in hoger beroep veertien jaar cel geëist tegen de 57-jarige Israëliër Daniel E. voor de moord op Miriam Sharon (36). De vrouw werd op 8 oktober 1990 in haar woning aan de Regentesselaan in Den Haag om het leven gebracht. De politie kon de zaak destijds niet ophelderen.

Het Haagse coldcaseteam kreeg E. in een hernieuwd onderzoek als verdachte in beeld. Hij zou speciaal naar Nederland zijn gereisd om Sharon te vermoorden.

Het slachtoffer kreeg op de bewuste avond bezoek van een Israëlische man, aldus het OM. Een buurvrouw kwam later die avond af op geschreeuw en vond Sharon met doorgesneden keel in de gang. De vermoedelijke dader had een zwarte leren jas in de woning achtergelaten.

In het onderzoek in 1990 had de politie twee verdachten op het oog, maar kreeg zij de zaak niet rond. In 2015 zette DNA op een sigarettenpeuk in de woning op het spoor van E. De peuk was van hetzelfde merk als een pakje sigaretten in de leren jas. Het DNA-profiel op de peuk matcht met een van de verdachten in het onderzoek in 1990.

E. rond de moord slechts enkele uren in Nederland

Volgens justitie is E. vanuit Israël via Turkije en Brussel "linea recta" naar de woning van Sharon gegaan. Anderhalf uur na zijn aankomst daar werd de vrouw dood aangetroffen en was E. alweer vertrokken.

Een en ander "leidt tot de conclusie dat verdachte een man met een missie was, en die missie had ten minste te maken met Miriam", aldus het OM. "En dat klopt dan weer helemaal met de verklaring van het dochtertje, dat verklaarde dat de man zei dat hij 'gestuurd' was." Wat E.'s missie zou zijn geweest, is onduidelijk gebleven.

E. in 2019 op vrije voeten wegens gebrek aan bewijs

De rechtbank veroordeelde E. in 2017 tot veertien jaar voor moord. Het OM wil dat het hof dit vonnis bevestigt. Het hof stelde E. in 2019 op vrije voeten, omdat er op dat moment niet genoeg aanwijzingen zijn voor moord. In 1990 gold voor doodslag nog een verjaringstermijn, die inmiddels is verlopen.

Als het hof moord niet bewezen acht en dus niet tot een veroordeling kan komen, wil het OM dat het hof zich expliciet uitlaat over de vraag of het E. wel "(mede)verantwoordelijk acht voor de dood van Sharon". Het OM deed dit verzoek "in het belang van de kinderen van Miriam Sharon, voor wie boven op het verdriet om hun moeder nog immer de vraag leeft wie verantwoordelijk is voor haar dood".

E. was niet aanwezig tijdens de zitting. Volgens zijn advocaat was hij wegens psychische klachten ook niet in staat de zaak via een videoverbinding bij te wonen.

Het hof doet uitspraak op 4 oktober.