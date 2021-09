Het aantal meldingen van het RS-virus loopt terug. Maar de epidemie van het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen is nog niet voorbij. De verwachting is zelfs dat deze zal overlopen in de gebruikelijke winteruitbraak, zegt RIVM-viroloog Adam Meijer in gesprek met NU.nl.

Het RS-virus komt normaliter vooral voor tussen november en maart. Dat ons land sinds medio juni te maken heeft met een zomerse epidemie is dan ook ongebruikelijk.

De verklaring is duidelijk: vanwege de coronamaatregelen kon het virus zich afgelopen winter niet verspreiden. Nu de kinderdagverblijven en basisscholen de deuren weer openen, geeft dat ook het virus weer ruimte om zich te verspreiden.

Dat patroon werd niet alleen in Nederland gezien: ook in bijvoorbeeld Australië en de Amerikaanse staat Florida werd een RS-epidemie gezien. "In Australië zagen we dat de piek die er was in de periode dat het virus er normaal gesproken niet was, eigenlijk naadloos aansloot op de periode waarin het virus normaal circuleerde", aldus Meijer. In Florida wordt op dit moment een soortgelijk beeld gezien.

"Als we die twee gegevens combineren met wat wij nu hier in Nederland zien, kan het heel goed zijn dat dit ook hier het geval gaat zijn. Dat is het scenario waar we ernstig rekening mee houden", aldus Meijer.

De viroloog benadrukt dat het instituut ook hierbij een slag om de arm houdt. De landen hebben een vergelijkbare vorm van volksgezondheid, waardoor de vergelijking getrokken kan worden, maar dat hoeft volgens Meijer "niet per se te betekenen dat dat ook hier gebeurt".

Nieuwe golf mogelijk wel minder omvangrijk

Hoewel het aantal meldingen in Nederland is gedaald, zijn het er nog altijd veel meer dan 21. Vorige week werd het virus namelijk nog zo'n 72 keer gemeld. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog op omdat de data niet compleet zijn. "Als dat zo blijft pruttelen, loopt dat zo tegen de mogelijke nieuwe epidemie aan."

De vraag is of we dit najaar te maken gaan krijgen met eenzelfde piek als gebruikelijk, nu in de zomer ook al veel kinderen het virus kregen. "Het kan zo maar zijn dat de nieuwe golf in het najaar een minder omvangrijke epidemie is", verwacht Meijer op basis van doorberekende modellen.

Ook naleven coronamaatregelen speelt een rol

De mate waarin het RS-virus zich dit najaar kan verspreiden, is daarnaast afhankelijk van het naleven van de algemene coronamaatregelen. Wanneer men zich blijft houden aan het wassen van handen, het hoesten in de binnenkant van de arm en het houden van afstand, zal ook het RS-virus zich in mindere mate kunnen verspreiden.

Moeten ouders zich zorgen maken om hun kind? Meijer herhaalt de oproep die het instituut deze zomer deed: "Het RS-virus is er, en men moet daar zorgvuldig mee omgaan op het gebied van hygiëne. En wanneer kleine kinderen luchtwegklachten ontwikkelen zoals een piepende ademhaling of kortademig worden, is het sowieso raadzaam een huisarts te benaderen."