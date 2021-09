De rechtbank in Den Bosch heeft Martien R. en enkele van zijn familieleden maandag celstraffen tot zestien jaar opgelegd voor onder meer de handel in drugs en wapens en witwassen. R. was niet aanwezig bij de uitspraak.

De beruchte familie R. vormde volgens de rechtbank jarenlang een criminele organisatie, met de vijftigjarige Martien als "onbetwiste leider"en "beslissende regisseur", aldus de rechtbank. Van de vijftien verdachten zijn er in totaal twaalf familieleden of aanverwanten.

Het megaproces kende een opmerkelijke wending in mei van dit jaar, toen vrijwel alle advocaten lieten weten dat zij en de verdachten die zij bijstonden niet meer zouden komen opdagen. Er zou volgens hen sprake zijn van een oneerlijk proces. Vijf verooldeelden woonde de uitspraak bij.

Het onderzoek naar de familie R. werd al in 2015 opgezet en resulteerde in 2019 in een dagenlange grootschalige politieactie genaamd Operatie Alfa. Hierbij werden honderden kilo’s drugs en tientallen vuurwapens, honderden kogels en enkele explosieven aangetroffen.

Schuur op woonwagenkamp fungeerde als 'kantoor'

Ook een woonwagenkamp in het Brabantse Oss, waar veel van de verdachten wonen, werd binnengevallen. Hier was 'het kantoor' gevestigd, een schuur waarin leden van de bende bij elkaar kwamen. Daar werden "illegale activiteiten besproken, criminele contacten ontvangen, diverse harddrugs bewerkt en verwerkt en allerhande vuurwapens getoond en uitgeprobeerd", aldus de rechtbank.

De politie had afluisterapparatuur in de schuur geplaatst en camera's op de ingang gericht. Dit leverde het grootste deel van het bewijs voor de criminele activiteiten die de groep ontplooide.

"Een dergelijke criminele organisatie heeft op allerlei fronten een zeer ontwrichtende werking op de samenleving", vatte de rechtbank het samen. "De verdachten hebben zich volgens de rechtbank stuk voor stuk niets aangetrokken van alle negatieve gevolgen en handelden uit puur financieel eigenbelang."