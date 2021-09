Maandagochtend is het her en der nog mistig, later zullen de mistbanken oplossen. Verder zijn er flinke perioden met zon, maar trekken in de middag ook wolkenvelden over het land.

Het blijft droog, de wind is rustig en het wordt 21 tot 25 graden. Dinsdag wordt het nog wat warmer: 23 tot 27 graden. Opnieuw valt er geen regen, staat er een zwakke wind en schijnt de zon veel.

