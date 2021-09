De gemeente Zandvoort kijkt positief terug op het Grand Prix-weekend, zegt burgemeester David Moolenburgh zondag. Vrijdag was er volgens de burgemeester wel sprake van "opstartproblemen" toen het op verschillende plekken bij het evenement te druk werd. De maatregelen die naar aanleiding daarvan werden getroffen, hebben volgens de betrokken partijen geholpen.

"Het is uitstekend gegaan. De in- en uitstroom van bezoekers is alle dagen goed gegaan", aldus Moolenburgh. "Vrijdag hebben we wel even wat opstartproblemen gehad met de drukte op het terrein zelf."

Beelden van grote mensenmassa's die zich rondom het circuit bewogen, zorgden vrijdag voor veel ophef, omdat ongeplaceerde festivals op dit moment niet mogen plaatsvinden. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zei vrijdag dat bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort "de praktijk schuurt met wat de regel is".

Moolenburgh noemde de kritiek zaterdag "zeer begrijpelijk", maar voegde daaraan toe dat het evenement verliep volgens de voorwaarden die Den Haag daaraan had gesteld.

Na geconcludeerd te hebben dat het op verschillende plekken inderdaad te druk was geweest, gingen onder meer de gemeente, de organisatie en de politie om tafel. Uit dat overleg kwam naar voren dat extra maatregelen getroffen zouden worden. Zo werd meer ingezet op communicatie en het maken van alternatieve looproutes voor het publiek.

Daardoor bleef de drukte "beheersbaar", aldus de tevreden organisatie van de GP. Er zouden geen noemenswaardige incidenten zijn geweest.

38 Burgemeester Zandvoort tevreden: 'Goed ingespeeld op opstartproblemen GP'

Zandvoortse horeca werd zaterdag gewezen op naleven coronaregels

In Zandvoort zelf is zondag sprake van grote feestvreugde na de winst van Max Verstappen. Bij veel cafés werd het aan het begin van de avond druk. Bij sommige cafés en terrassen hielden bezoekers niet voldoende afstand.

Volgens een woordvoerder van de gemeente verloopt het zondag "gesmeerd" en wordt er gecontroleerd op het naleven van de coronaregels. "Het is rustiger dan gisteren", aldus de burgemeester. De horeca was zaterdag door de gemeente aangesproken op het naleven van de maatregelen.

NS vervoerde 90.000 mensen naar Zandvoort

Ook de NS zegt tevreden te zijn over het weekend, waarin de vervoerder een kleine 90.000 fans van en naar het circuit in Zandvoort bracht. De NS zette zo'n 300 extra medewerkers en 522 treinen in om het vervoer van de bezoekers in goede banen te leiden.

Drie dagen lang reed iedere vijf minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort aan Zee. Ook stonden er extra storingsploegen en een reservetrein paraat. De logistieke klus is in samenwerking met ProRail goed verlopen, zegt NS.

Ook in de nacht van zondag op maandag blijven de NS-medewerkers doorwerken, omdat zondagavond naar verwachting nog veel bezoekers vanuit Zandvoort terugkeren.