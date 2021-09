Bij de betoging tegen de coronamaatregelen in Amsterdam waren zondag ruim twintigduizend mensen aanwezig, laat een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl weten. De demonstranten verzamelden zich eerst op de Dam en liepen vervolgens een 7 kilometer durende tocht door de binnenstad. Volgens de gemeente verliep de demonstratie zonder grote incidenten en was de sfeer "gemoedelijk".

Initiatiefnemer voor de demonstratie "Samen voor Nederland" was Michel Reijinga, die al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen organiseerde. Reijniga schat dat er tussen de 50.000 en 100.000 deelnemers waren bij het protest, laat hij aan NU.nl weten.

De demonstranten verzamelden zich vlak voor de middag op de Dam, waar het al snel te druk werd. De gemeente Amsterdam riep daarom op niet meer bij de demonstratie aan te sluiten. Op dat moment hadden zich zo'n tienduizend mensen op het plein verzameld.

Iets na 12.00 uur verplaatste de menigte zich door de stad, waar de groep in grootte toenam. De sfeer bleef gedurende de tocht gemoedelijk, waardoor de gemeente besloot niet in te grijpen. Ondanks de drukte mocht de vooraf aangekondigde demonstratie in gewone vorm doorgaan. Rond 15.00 uur kwam de groep weer aan op de Dam, waarna de meeste demonstranten snel huiswaarts keerden.

Volgens de organisatie van het protest ging het om "het grootste coronaprotest ooit". Er zouden zo'n zestig organisaties hebben deelgenomen aan de organisatie. Onder anderen Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet sprak de menigte toe.

De groep kwam naar eigen zeggen niet alleen in opstand tegen de nog geldende maatregelen. Ook wilden de leden een statement maken tegen "toeslagenaffaires, huizentekorten en de Groningen-affaire".