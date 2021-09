Een automobilist die zaterdag een tractor in wilde halen, kreeg het zwaar te verduren. Na een woordenwisseling tussen beide bestuurders vielen er klappen en reed de tractorbestuurder in op de auto, waar een vrouw in zat, meldt de politie.

In het Noord-Brabantse Wouwse Plantage reed zaterdagmiddag een echtpaar achter een tractor. De bestuurder van de tractor dwarsboomde beide inhaalpogingen door steeds naar links te sturen. Na de tweede keer stopte de tractorbestuurder en stapte uit.

Ook de automobilist (73) kwam uit zijn voertuig. Zijn vrouw (70) bleef zitten, terwijl de mannen een woordenwisseling kregen. Getuigen zagen hoe de tractorbestuurder de automobilist tegen de grond sloeg en hem een trap gaf.

Vervolgens stapte de bestuurder van de tractor op zijn voertuig en reed met snelheid achteruit tegen de auto aan van het slachtoffer. Zijn vrouw zat nog steeds in deze auto. Met de pinnen van de tractor raakte de bestuurder de motorkap van de auto. Daarna reed de verdachte weg.

De politie meldt dat het slachtoffer aangifte heeft gedaan van mishandeling en poging tot doodslag. De verdachte is aangehouden in zijn woning in de Wouwse Plantage.