In de vroege ochtend kan het in enkele regio's nog bewolkt of mistig zijn. Daarna schijnt overal de zon en wordt het een fraaie nazomerdag met maximaal 21 graden op de Waddeneilanden tot 25 graden in het Maasdal van Limburg. Er staat een oostelijke wind.

Maandag zijn er meer wolken, maar schijnt de zon ook regelmatig. Als er weinig wind staat, wordt het opnieuw 21 tot 25 graden.

