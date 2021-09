Terwijl inwoners van het appartementencomplex in Oudenbosch waar donderdag twee balkons zijn ingestort elders verbleven, is in twee woningen ingebroken. Bij een van de woningen ging zaterdagochtend om 5.00 uur alleen een alarm af, uit een ander appartement werden spullen ontvreemd, laat de politie zaterdag weten.

Volgens de politie zijn er uit de woning spullen meegenomen, "maar niet veel", aldus de woordvoerder. Bij het appartement waar het alarm afging, zagen de gealarmeerde politie en beveiliging niets verdachts.

Donderdagochtend raakte een balkon van het appartementencomplex los en stortte naar beneden. Hierdoor kwam het balkon daaronder ook naar beneden. Niemand raakte gewond.

Het pand werd ontruimd nadat de gemeente bij een visuele inspectie scheuren in de muren had gezien. De meeste bewoners, op vier mensen na, konden donderdag zelf een overnachtingsplaats regelen. De gemeente regelde een hotel voor de overige vier.

Zaterdag konden de bewoners van het complex weer naar huis. De balkons waren aan het einde van de middag weer gestut, zei een woordvoerder van de Brabantse gemeente Halderberge, waar Oudenbosch onder valt. De deuren naar de balkons zijn wel afgesloten, zodat de bewoners er niet op kunnen.

Het complex bestaat uit 32 appartementen en is eind jaren zeventig, begin jaren tachtig gebouwd. Het is nog onduidelijk of er ook instortingsgevaar is bij andere gebouwen die bijvoorbeeld op dezelfde manier of in dezelfde periode zijn gebouwd.