Nederland kan de komende week nog genieten van enkele zomers warme dagen. Toch is er geen sprake van een zogenoemde Indian summer. Waarom niet? En wanneer kunnen we die term wel gebruiken?

Er komen eindelijk weer zomerse dagen aan. Het wordt volgens weerman Alfred Snoek van Weerplaza halverwege de komende week tussen de 25 en 28 graden. Er zal veel zon schijnen. Een zomerse periode die tegen het najaar aanschurkt, wordt soms betiteld als een Indian summer. Maar dat is in dit geval nog niet terecht.

Een periode die lijkt op zomer is van september tot half november niet ongebruikelijk. Voor dit soort nazomerperiodes worden veel verschillende namen gebruikt.

De term 'oudewijvenzomer' verwijst naar oude vrouwen die in het verleden hun tijd besteedden met breien en spinnen. In het najaar maken veldspinnen - zoals deze vrouwen - lange draden die 's ochtends goed opvallen doordat de ochtenddauw ze laat glinsteren. In Noord-Amerika spreekt men van een Indian summer. De bossen hebben dan prachtige kleuren die fel worden belicht door de zon.

Het is echter nog geen herfst. Een nazomer kan zich pas voordoen als de zomer voorbij is, en de astronomische zomer loopt dit jaar tot 22 september. Dan pas begint de herfst. De meteorologische zomer is wel al ten einde: die liep tot 1 september. Maar deze is alleen bedacht om gemakkelijk weerdata te berekenen.

Seizoenen worden bepaald door de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Ze eindigen hierdoor elk jaar net op een andere dag. Door seizoenen in meteorologische data gelijk te trekken, kunnen wetenschappers data van die seizoenen beter met elkaar vergelijken.

Wanneer is er wél sprake van een Indian summer?

Niet elke warme periode in de herfst mag gelijk een Indian summer worden genoemd. Er moet eerst een periode van duidelijk koud en nat herfstweer aan vooraf zijn gegaan. Sommige experts zeggen zelfs dat het al moet hebben gevroren om van een echte Indian summer te kunnen spreken.

Puristen stellen zelfs dat de term in Europa niet gebruikt mag worden, omdat de naam verwijst naar het leefgebied van de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika.