Op sociale media klonk vrijdag veel kritiek op de mensenmassa's bij de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Maar die mensen houden zich gewoon aan de coronaregels, zegt de organisatie. Welke regels heeft het kabinet opgesteld en welke kanttekeningen zijn daarbij te plaatsen?

Waarom mag de Grand Prix wel, maar mogen bijvoorbeeld festivals niet?

Het grote verschil zit hem in het woord 'geplaceerd'. Dat betekent dat elke bezoeker een vaste zitplaats heeft. Bij het raceweekend heeft iedereen een vaste zitplaats, maar bij festivals niet.

De kabinetsregels schrijven voor dat bij een geplaceerd buitenevenement twee derde van de zitplaatsen bezet mag zijn, mits alle toeschouwers een vinkje in de CoronaCheck-app hebben. Ze hoeven zich op het terrein dan niet meer aan de 1,5 meter afstand te houden.

Een festival zonder vaste zitplaatsen mag alleen buiten, met maximaal 750 bezoekers en met gebruik van de CoronaCheck-app. Voor verreweg de meeste festivals is die bezoekerslimiet te laag om rendabel te zijn.

De mensenmassa van vrijdag op het circuit van Zandvoort. De mensenmassa van vrijdag op het circuit van Zandvoort. Foto: ANP

Is een geplaceerde Grand Prix wezenlijk anders dan een ongeplaceerd festival?

Dat is maar de vraag. Op papier wel: GP-bezoekers zitten stil, omringd door steeds hetzelfde groepje bezoekers. Als er ondanks Testen voor Toegang een besmette bezoeker zou zijn, zou die - in theorie - dus slechts een aantal anderen kunnen besmetten met het coronavirus.

Festivalgangers lopen daarentegen rond, zijn steeds door andere mensen omringd en kunnen dus - in theorie - heel veel anderen besmetten.

De praktijk is echter ingewikkelder. 'Geplaceerde' bezoekers lopen, net als festivalgangers, in grote groepen naar het evenemententerrein, halen eten en drinken en gaan naar het toilet. Dan zijn ze dus steeds door anderen omringd.

Bij de Grand Prix ontstonden vrijdag bovendien grote wachtrijen doordat de pinapparaten bij de horeca op het circuit het niet deden. Daardoor stonden heel veel mensen op een kluitje.

Is de Grand Prix dan wel zoveel veiliger dan een festival? Of andersom: zijn festivals zoveel onveiliger?

Eerder zeiden virusexperts in gesprek met NU.nl van niet. Zij constateerden dat er "in de kern" geen verschil zit tussen de manier waarop de Grand Prix wordt georganiseerd en de manier waarop je festivals zou kunnen organiseren.

Daarnaast achtten ze de kans ook groot dat het tijdens het raceweekend op sommige momenten "iets te gezellig" zou worden en mensen niet meer op hun stoel zouden blijven zitten.

Staan de ministeries na de mensenmassa's van vrijdag nog steeds achter dit beleid?

Toen NU.nl het ministerie van Economische Zaken (dat verantwoordelijk is voor de coronaregels voor evenementen) zaterdag om een reactie vroeg, verwees dat ons door naar het ministerie van Volksgezondheid. Dat liet echter weten dat het "geen vragen voor Volksgezondheid" zijn.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ging vrijdag wel in op vragen. Hij zei dat "de praktijk schuurt met wat de regel is". Desondanks benadrukte hij dat de regels voor alle sectoren hetzelfde zijn en dat er niet met "twee maten" gemeten wordt.

Hij erkende wel dat er verschil kan zijn tussen de politieke theorie en de praktijk. "Dat is iets waar we voor de volgende besluitvorming naar gaan kijken", aldus De Jonge. Mogelijk doelde hij op de overleggen voorafgaand aan de volgende coronapersconferentie, vrijdag 17 september.

En de Grand Prix-organisatie? Vindt die dit nog steeds een goed idee?

Daar lijkt het wel op. "Wij houden ons aan alle coronaregels. Dit is het best vergunde evenement van Nederland", benadrukt een woordvoerder. Dutch Grand Prix (DGP) lijkt inderdaad niets te doen wat niet mag: het voert 'gewoon' kabinetsbeleid uit.

Toch leek de organisatie vrijdag ook niet helemaal tevreden met de ontstane mensenmassa's, en wellicht de ophef die daardoor ontstond. DGP besloot maatregelen te treffen.

Sinds vrijdagmiddag zijn er (extra) vrijwilligers die er bij bezoekers op hameren te blijven zitten. Pushberichten vanuit een app doen dat ook. Daarnaast is extra personeel ingezet bij horecapunten, zijn bepaalde eet- en drinklocaties uit het looppad verwijderd en is er gehandeld om een nieuwe pinstoring te voorkomen.

Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Een woordvoerder van DGP zei dat "de genomen maatregelen werken" en ook politie en gemeente constateerden zaterdag een verbetering. De verslaggevers van NU.nl ter plaatse hebben ook de indruk dat het nu grotendeels beter gaat.

Maar dan blijft de vraag: als dít kan, dan zouden festivals toch ook moeten kunnen?

Je zou het haast gaan denken, maar we weten het nog niet. De CoronaCheck-app is bedoeld om besmette personen buiten de deur te houden: elke bezoeker moet getest, gevaccineerd of recent hersteld van het coronavirus zijn.

Maar zelfs met zo'n vinkje is er een kleine kans dat bezoekers het virus bij zich dragen en verspreiden. Pas over een tot twee weken wordt duidelijk of het evenement voor nieuwe besmettingen heeft gezorgd, en zo ja, hoeveel besmettingen.

Bovendien zijn er nog steeds verschillen tussen 'GP-gedrag' en 'festivalgedrag', zoals (lang) dansen en zingen. Omdat de ministeries naar elkaar wijzen, is het onduidelijk hoe groot die verschillen zijn en of daar in het beleid rekening mee is gehouden. Maar één ding is wel duidelijk: op de hoop dat een vaste zitplaats elk risico buiten de deur houdt, valt genoeg af te dingen.