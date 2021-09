Mocht het zaterdag tijdens de Grand Prix in Zandvoort te druk worden op het terrein rondom het circuit, dan neemt de gemeente extra maatregelen. Dat zegt burgemeester David Moolenburgh in een reactie op de kritiek die de gemeente vrijdag kreeg omdat racefans door het dorp liepen zonder voldoende afstand te houden.

Nadat het vrijdagochtend tijdens piekmomenten te druk bleek te zijn, werd de looproute voor de uitstroom van het evenement in de middag al aangepast. Dit gaat zaterdag ook gebeuren, mocht het te druk zijn. De burgemeester gaat ervan uit dat de toe- en uitstroom van mensen beheersbaar, "maar wel druk" zal zijn.

De kritiek op de grote aantallen racefans die vrijdag massaal door het dorp liepen noemt hij zeer begrijpelijk. "Zeker vanuit de evenementenbranche. Maar alles verloopt binnen de voorwaarden die vanuit Den Haag gesteld zijn."

Spannend vindt Moolenburgh de tweede dag van het massa-evenement niet. "In Zandvoort zijn we gewend dat er veel mensen tegelijk zijn."

Beelden van mensenmassa zorgden voor ophef

Beelden van de mensenmassa leidden tot veel ophef op sociale media en kritiek vanuit onder meer de politiek en de entertainmentsector. Het demissionaire kabinet stelde doorlopend dat de Grand Prix een "geplaceerd evenement" was, in tegenstelling tot festivals.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge erkende vrijdag dat "de praktijk van Zandvoort schuurde met de regels".

Racefans zijn zaterdagochtend alweer vroeg op de been in Zandvoort. Rond 8.00 uur liepen er al tientallen mensen op straat en ook de trein naar de badplaats was in de ochtend al goedgevuld. Veel fans zijn in het oranje gekleed of dragen de kleuren van Red Bull, het team van Max Verstappen, en sommigen liepen zaterdagochtend vroeg al met een biertje.

De verwachting is dat Zandvoort zaterdag, net als een dag eerder, ongeveer 70.000 bezoekers zal ontvangen. De NS denkt weer tienduizenden mensen naar Zandvoort te brengen. Vrijdag bracht de spoorvervoerder 27.000 mensen naar het kustdorp. Volgens een woordvoerder van de NS is de aan- en afvoer van racefans vrijdag goed verlopen en waren er geen problemen.

Zaterdag is er eerst een vrije training en in de middag volgt de kwalificatie voor de race die zondag wordt verreden. De planning van uur tot uur vind je hier.