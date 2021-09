Een van de twee wolven die maandag ontsnapten in DierenPark Amersfoort is dood aangetroffen. De andere wolf is zwaargewond. De dierentuin meldt dat bij de wolf hartfalen is vastgesteld en er zijn lichte bijtwonden gevonden, maar de autopsie is nog niet volledig afgerond.

De dood van het dier komt hard aan bij de verzorgers, meldt het park. "Onze professionele en kundige dierverzorgers zijn zeer betrokken bij de dieren."

De twee wolven hadden de laagste rang in de roedel in het dierenpark. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend, zegt het park. De verzorgers zagen eerder al wel dat twee vrouwtjes zich steeds dominanter begonnen te gedragen. Zij zijn nu in een apart verblijf geplaatst, waardoor de situatie in de roedel is "gestabiliseerd". De overige wolven zijn snel weer te zien voor bezoekers.

Na de ontsnapping werd de wolvenroedel goed in de gaten gehouden in een verblijf dat niet zichtbaar is voor bezoekers. Ondanks het monitoren werd de wolf woensdag dood gevonden.

De ontsnapping kon alleen plaatsvinden door een flinke "adrenalinerush", volgens de verzorgers. Wat er precies aan de hand was, is niet bekend, maar de wolven leken graag te willen ontsnappen en hadden een zwak punt gevonden in het hekwerk. Door een verbouwing konden ze aan de aandacht ontsnappen. Uiteindelijk werden ze gevonden, verdoofd en terug naar het verblijf gebracht.

Het is nog niet bekend of de doodsoorzaak met zekerheid kan worden vastgesteld.