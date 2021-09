De organisatie van de Dutch Grand Prix in Zandvoort neemt maatregelen om zaterdag en zondag voor een betere spreiding van de bezoekers van de race te zorgen. Vrijdag ontstond achter de hoofdtribune een grote mensenmassa, volgens de organisatie veroorzaakt door een technische storing bij de kassa's van de horecaverkooppunten.

Beelden van het opeengehoopte publiek zorgden voor veel ophef op sociale media en leidden tot kritiek vanuit onder meer de politiek en de entertainmentsector. "De praktijk schuurt met wat de regel is", zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in een reactie op de drukte.

Ook vanuit de horeca en entertainmentsector klonk kritiek. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt dat als er zulke grote aantallen toeschouwers bij de Formule 1-race op Zandvoort kunnen worden toegelaten, de beperkingen voor de horeca en evenementensector ook wel van tafel kunnen. "Voor veel ondernemers voelt het als meten met twee maten", aldus de KHN.

"Het ziet er dan heel vervelend uit, omdat het op die plek heel druk werd", zegt Dimitri Bonthuis, manager COVID-19 tijdens het GP-weekeinde. "Omdat het bij de kassa's stokte, liep het terrein vol. Dat ging niet goed, al was het wel verklaarbaar. We hebben daar kritisch naar gekeken, om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. En stel dat we weer tegen zo'n situatie aanlopen, dan grijpen we sneller in."

De organisatie stuurde honderden vrijwilligers naar het terrein om de bezoekers op te roepen afstand te houden. Via de grote schermen en de speakers werden de toeschouwers opgeroepen consumpties op de tribune te nuttigen. De 65.000 bezoekers hebben daar allemaal een vaste zitplaats.

Geen noemenswaardige incidenten

De gemeente Zandvoort kijkt terug op een "soepel verlopen" eerste dag van het Formule 1-weekend. Buiten enkele "hele drukke piekmomenten" is het goed gegaan, zegt een woordvoerder. "Ook de uitloop lijkt heel ordentelijk te verlopen."

Volgens een politiewoordvoerder hebben er "geen noemenswaardige incidenten" plaatsgevonden rondom het circuit. "Op een paar kleine dingetjes na. Die houd je altijd", zegt hij.

De meeste bezoekers kwamen met het openbaar vervoer, de fiets of te voet. Dit was ook zo door de organisatie opgedragen. Daardoor ontstonden vrijdag eigenlijk helemaal geen files rond het circuit, zegt de ANWB. Vanwege het race-evenement zijn de N200 en de N201 rondom Zandvoort het hele weekend afgesloten.

Racefans nemen massaal de trein

Ongeveer negentienduizend mensen hebben Zandvoort vrijdagmiddag- en avond weer per trein verlaten. Volgens een woordvoerder van de NS is dat erg goed gegaan en waren er geen problemen. Vrijdagochtend bracht de NS 27.000 mensen naar de Noord-Hollandse badplaats.

Het vervoer ging ook in de middag goed. In de ochtend was het volgens de NS "echt een feestje". "De stemming zat er goed in."

Sinds 7.30 uur rijden twaalf treinen per uur vanaf Amsterdam Centraal naar Zandvoort en ook weer terug. Per uur kunnen zo'n tienduizend treinreizigers naar de badplaats worden gebracht. Vanaf het station is het zo'n vijftien minuten lopen naar het circuit.