De rust van een aantal naakte strandgangers op de Tweede Maasvlakte is vrijdag ruw verstoord. Ze waren getuige van een actie van politieagenten, die met getrokken wapens een aantal mannen arresteerden. In totaal zijn negen mensen opgepakt, zo meldt de politie.

Volgens een strandgast trok een van de verdachten tijdens zijn vlucht voor de politie zelfs zijn kleding uit om minder op te vallen tussen de naakte recreanten. De geschrokken badgasten op het naaktstrand verscholen zich op hun beurt achter windschermen en parasols.

Of de politie daadwerkelijk een van de verdachten naakt in de boeien heeft geslagen, kan een woordvoerder niet zeggen. De mannen zijn aangehouden vanwege "verdacht gedrag", maar wat dat inhoudt is niet duidelijk.

Bij de actie waren ook een politiehelikopter en de douane betrokken.