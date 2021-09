Door een keukenbrand in een appartementencomplex in Eindhoven hebben enkele bewoners zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Het gebouw aan de Lichtstraat werd vanwege de hevige rookontwikkeling ontruimd.

Ruim dertig vooral oudere mensen moesten hun woningen verlaten, aldus de brandweer. Vijf bewoners met ademhalingsmoeilijkheden moesten zich laten controleren door de ambulancedienst. Enkelen van hen moesten door naar het ziekenhuis.

De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner van het appartement waar de brand was uitgebroken was niet thuis. De oorzaak van de brand is niet bekend.

De bewoners werden buiten op een grasveld opgevangen. De woordvoerder van de brandweer kon nog niet zeggen wanneer ze weer naar huis mogen.