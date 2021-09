Dit weekend is het volop nazomerweer, meldt Weerplaza. In het hele land schijnt de zon en in het zuiden loopt de temperatuur op tot 25 graden.

Het was vrijdag met temperaturen van 21 tot 25 graden een aangename dag. In de avond koelt het in het noorden snel af, elders is het nog wel enige tijd aangenaam.

Zaterdag is het zonnig. In tegenstelling tot vrijdag krijgt de zon ook in het noorden meer ruimte. Het wordt 18 graden op de Waddeneilanden en 24 graden in het zuiden van het land.

Ook zondag is het een zonnige dag. Er komen af en toe wat dunne sluierwolken over het land, maar ook daar zal de zon goed doorheen schijnen. Bij weinig wind wordt het deze dag 21 graden in het Waddengebied tot zo'n 25 graden in de zuidelijke helft van het land.