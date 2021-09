De beelden van grote drukte op het Circuit Zandvoort die rondgaan, zijn volgens de Dutch Grand Prix-woordvoerder slechts momentopnames. De mensen zouden tussen de programma's door gaan lopen om iets te eten of drinken. De zegspersoon laat aan NU.nl weten dat de mensenmassa zich vaak net zo snel weer oplost, zodra er activiteiten op de baan zijn.

"We werken met het testsysteem Testen voor Toegang, waardoor iedereen die binnen is, is getest", aldus de woordvoerder, die erkent dat er op bepaalde plekken op momenten zeker tienduizend mensen op de been zijn.

"We hebben daarover contact gehad met onze coronaliaisonofficier. Die geeft aan dat daar op basis van het protocol - op het terrein is geen anderhalvemetermaatregel - geen gevaar van uitgaat. Dat neemt niet weg dat we er zoveel mogelijk aan doen om mensen op hun stoeltje te houden."

Een pinstoring op het terrein zorgt ook voor een hoop opstoppingen. "Daar wordt met man en macht aan gewerkt, want het belemmert de doorstroming. Nu staan er een hoop mensen te wachten." De woordvoerder kon niet zeggen wanneer de storing ongeveer verholpen zal zijn.