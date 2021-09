De eerste honderd evacués uit Afghanistan verlaten vrijdagmiddag legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp op de Veluwe. Ze gaan naar een opvang in natuurgebied Heumensoord bij Nijmegen.

In Heumensoord zijn paviljoens opgebouwd als noodopvang. De evacués die eerder op het Marine Etablissement in Amsterdam verbleven, zijn ook op Heumensoord ondergebracht.

De eerste Afghaanse evacués arriveerden vorige week dinsdag in Harskamp. In barakken op de legerplaats waren achthonderd plaatsen voor hen vrijgemaakt.

Nog dezelfde avond braken rellen uit voor de poort van de legerplaats. Voornamelijk jongeren maakten bezwaar tegen de onverwachte komst van de vluchtelingen. Sindsdien is het rustig rond de legerplaats. De politie houdt extra toezicht.

Inwoners van Harskamp krijgen vrijdagmiddag een brief over de verplaatsing van evacués en de laatste ontwikkelingen in de noodopvang.

37 Dit is een van de kazernes waar Afghanen worden opgevangen na evacuatie

Sommige evacués spreken Nederlands

Op de legerplaats in Harskamp verblijven na vrijdagmiddag nog zo'n 650 mensen uit Afghanistan. De meesten hebben een Afghaans paspoort. Het gaat voornamelijk om gezinnen met kleine kinderen. In totaal verblijven circa tweehonderd kinderen in Harskamp.

De meeste mensen spreken Engels. Sommigen spreken ook Nederlands, aldus het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Zij spreken onze taal, omdat ze op de Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kaboel hebben gewerkt.

In de brief zegt locatiemanager Jeroen Peeters dat de opvang tot nu toe goed is verlopen. De eerste dagen was vooral gericht op het tot rust laten komen van de evacués, zegt hij.

Quarantaine loopt komend weekend af

Komend weekend loopt de tiendaagse quarantaine in verband met het coronavirus af voor de Afghanen. Dat betekent dat zij van de legerplaats af mogen om bijvoorbeeld een wandeling te maken of hun boodschappen te doen. Vrijwilligers zullen hen de komende dagen wegwijs maken in de omgeving, aldus het COA.

Het COA weet nog niet hoe lang de noodopvang in Harskamp openblijft voor de evacués. Naar verwachting zullen daar de komende maanden nog Afghanen verblijven. Het was al bekend dat de noodopvang in Harskamp niet lang zou duren, aangezien Defensie het oefenterrein zelf dringend nodig heeft.

Heumensoord werd in 2015 gebruikt voor de opvang van vooral Syrische asielzoekers. Net als toen stromen spullen voor de vluchtelingen binnen bij het Rode Kruis en VluchtelingenWerk. Omwonenden gaan ook activiteiten voor de evacués organiseren. Heumensoord kan tot 1 januari 2022 gebruikt worden.