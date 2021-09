Bekir E. heeft bij de politie verklaard dat Jos B. aan hem zou hebben toegegeven dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Nicky Verstappen. Dat is volgens B.'s advocaat Gerald Roethof de strekking van de getuigenis van E., zo laat hij vrijdag weten na afloop van een zitting bij het gerechtshof in Den Bosch.

E., die in juni is veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs voor de moord op de zestienjarige scholiere Humeyra, zat op dezelfde afdeling als B. in de gevangenis in Vught. Daar zouden B. en E. meerdere gesprekken hebben gevoerd, aldus laatstgenoemde.

B. zou hebben verteld Nicky te hebben gegrepen op het kamp op de Brunssummerheide in Limburg waar de jongen verbleef. Daarna zou B. enige tijd zijn hand op de mond van het kind hebben gehouden en zou het slachtoffer in zijn armen zijn overleden. Vervolgens zou B. het lichaam van het kind op de plek hebben gelegd waar het later is gevonden.

B. werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky en het bezit van kinderporno.

Advocaat spreekt van sensatiezucht

Roethof spreekt van sensatiezucht bij E. De raadsman verwijst ook naar het oordeel van het hof in Den Haag in de zaak-Humeyra en de psychische problemen die bij E. zijn vastgesteld.

De advocaat zegt daarnaast over een brief van E. aan een andere gedetineerde te beschikken. Hierin zou E. hebben geschreven dat Peter R. de Vries hem na het uitzitten van zijn straf zou helpen naar Turkije te gaan. Die brief werd gestuurd na het overlijden van de misdaadverslaggever op 15 juli.

In Roethofs woorden is E. een "pathologische leugenaar". B. zelf noemt de verklaringen "duimzuigerij".

Hof gaat E. op zitting horen

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt nog geen waardeoordeel te hebben over de inhoud van de verklaring van E., afgezien van dat deze belastend is.

Genoeg reden voor het gerechtshof in Den Bosch om E. op 15 oktober als getuige te horen. In eerste instantie zal dat in het openbaar gebeuren, maar als de omstandigheden daarom vragen mogelijk achter gesloten deuren. Ook vindt het hof het van belang om kennis te kunnen nemen van de rapportage over de psyche van E., die is opgemaakt door het Pieter Baan Centrum (PBC) voor de zaak-Humeyra. Dit rapport wordt toegevoegd aan het dossier.

Wendy van Egmond, die de familie Verstappen bijstaat, bevestigt de strekking van de verklaring zoals Roethof die heeft voorgehouden. Ze laat weten dat de familie er heel open in staat en het verhaal van E. wil aanhoren. Het kan mogelijk antwoord geven op wat er nou precies met Nicky is gebeurd. Een vraag die nog altijd leeft bij de familie.

Volgens Van Egmond heeft de familie Verstappen er ook los van de verklaring van E. vertrouwen in dat B. in hoger beroep zal worden veroordeeld.