Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) stapt per direct op om gezondheidsredenen, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag. Ze nam deze zomer zes weken rust vanwege nekklachten. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) nemen haar taken over.

"De afgelopen weken heb ik stappen gezet om te herstellen van aanhoudende nekklachten. Helaas is er nog geen sprake van herstel op het niveau dat ik weer aan de slag kan. Dit werk, zowel in het kabinet als in de Kamer, vraagt 100 procent en vaak meer en dat lukt niet", laat Van Ark in een verklaring weten.

"Daarom heb ik besloten nu terug te treden. Ik heb de koning mijn ontslag aangeboden en de Kamervoorzitter laten weten dat ik mijn Kamerzetel opgeef. Ik wil iedereen bedanken voor de warme steun."

Van Ark was de nummer twee op de kandidatenlijst van de VVD. Eerder was ze staatssecretaris van Sociale Zaken. De 47-jarige politicus werd vorig jaar minister voor Medische Zorg, nadat Bruno Bruins die functie had opgegeven vanwege oververmoeidheid.

Negen bewindslieden hebben het huidige kabinet al verlaten

Van Ark is de derde bewindspersoon uit het kabinet-Rutte III die om gezondheidsredenen opstapt. Bruins was de eerste die om deze reden het kabinet verliet. Daarna volgde in mei dit jaar minister Bas van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat. Hij kampte met een burn-out.

Minister-president Mark Rutte zei na het uitvallen van zijn partijgenoot Van 't Wout dat hij erover wil nadenken of er niet meer ministers nodig zijn om het kabinetswerk nog aan te kunnen. "Zodat je die vier jaar kunt overleven en er ook gezond weer uitkomt."

In totaal hebben al negen bewindslieden het huidige kabinet verlaten. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat - VVD) stapte dinsdag op. Zij wordt voorzitter van lobbygroep Energie Nederland. In de Tweede Kamer was kritiek te horen op deze overstap. Zij werd vervangen door Barbara Visser die tot dusver staatssecretaris van Defensie was.