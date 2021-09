De 45 bewoners van het appartementencomplex in Oudenbosch, waar in de nacht van woensdag op donderdag twee balkons zijn ingestort, mogen zaterdag naar huis. Maar ze mogen voorlopig niet op hun balkons, zegt burgemeester Bernd Roks van de Brabantse gemeente Halderberge, waar Oudenbosch onder valt.

"Bij het appartementencomplex aan de Luitenant Looymanshof in Oudenbosch heeft een onderzoek plaatsgevonden door een constructeur. Uit zijn rapport blijkt dat de constructie van de appartementen veilig is. Bij de balkons zijn wel zorgen over de staat van de constructie. Vandaag is gestart met het stutten van de balkons met stempels. Dat is zaterdag om 18.00 uur gereed", meldt Roks vrijdag.

De balkons zijn voorlopig verboden gebied, laat de burgemeester weten. "Voor de bewoners betekent dit dat zij morgen na het plaatsen van de laatste stempels weer naar huis mogen. Als de bewoners morgen naar huis gaan, mogen zij voorlopig nog niet op de balkons komen. De beheerder van het pand heeft ervoor gezorgd dat de deuren naar de balkons zijn afgesloten. De beheerder gaat de komende tijd met de constructie van de balkons aan de slag."

Rond 5.30 uur in de nacht van woensdag op donderdag raakte een balkon los en stortte neer. Hierna kwam het balkon daaronder ook naar beneden. Niemand raakte gewond. Het pand werd later die dag ontruimd nadat de gemeente bij een visuele inspectie scheuren in de muren had ontdekt.

De meeste bewoners, op vier mensen na, konden donderdag zelf een overnachtingsplaats regelen. De gemeente regelde een hotel voor de overige vier.

Het complex bestaat uit 32 appartementen en is eind jaren zeventig, begin jaren tachtig gebouwd. Het is nog onduidelijk of er ook instortingsgevaar is bij andere gebouwen die op dezelfde manier of in dezelfde periode zijn gebouwd.