De politie onderzoekt verschillende incidenten in Zuid-Holland die met elkaar in verband zouden staan. Ook de vergisontvoering van een 56-jarige Hoofddorper wordt gelinkt aan de incidenten, die te maken zouden hebben met de onderschepping van een partij cocaïne. Dit is wat we tot nu toe weten.

Het begint allemaal met de onderschepping van een partij cocaïne in de haven van Antwerpen. Daar treft de douane op 28 juli 2021 een partij van 1.899 kilo cocaïne aan. Wat volgt, zijn incidenten waarvan de politie denkt dat ze mogelijk samenhangen met de onderschepping.

Bij het eerste incident, op donderdagavond 5 augustus, wordt een 56-jarige man uit Hoofddorp slachtoffer van een ontvoering. Hij wordt aan de Spaarneweg in Cruquius een rode Mercedes Vito-bus ingetrokken, die vervolgens richting de N201 scheurt. De mogelijke betrokkenen worden al snel opgespoord en opgepakt door de politie, die laat weten dat het om drie mannen uit Rotterdam gaat: een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een 30-jarige man zonder bekend woonadres.

De man die denkt dat hij het werkelijke doelwit is geweest, meldt zich kort na de ontvoering bij de politie. Volgens verschillende media gaat het om de 59-jarige zakenman Alex R., die onder meer meerdere bedrijfspanden in Zwijndrecht bezit.

Het slachtoffer van de vergisontvoering wordt pas vijf dagen na zijn vermissing teruggevonden. Hij is door de ontvoerders uit de auto gezet in Delft. Hij blijkt mishandeld te zijn en wordt voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

In de weken erop vinden verschillende incidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht plaats. In Zwijndrecht raakt in de nacht van 13 op 14 augustus een bedrijfspand zwaar beschadigd doordat een auto erop inrijdt en vervolgens in brand vliegt. Die nacht wordt bij een woning in de Merelstraat in Alblasserdam een explosief aangetroffen en onschadelijk gemaakt.

Twee weken later veroorzaakt een explosie eveneens veel schade aan een woning aan De Boezem in Alblasserdam. Een dag later, in de nacht van 28 op 29 augustus, is het weer raak in de Zuid-Hollandse plaats: bij een bedrijfspand aan de Edisonweg breekt brand uit, waarschijnlijk na brandstichting. Die nacht wordt ook een woning in de Tromplaan in Hendrik-Ido-Ambacht beschoten.

Eind augustus maakt de politie bekend dat de incidenten onderdeel zijn van een groot onderzoek. Daarin wordt gekeken naar de link met de cocaïnevondst. De zaak rondom de vergisontvoering wordt los onderzocht, maar ook hierover zegt de politie dat de incidenten "zeer waarschijnlijk" met elkaar te maken hebben.

In verband met de incidenten zijn inmiddels twee aanhoudingen verricht. Op 31 augustus wordt een 43-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden omdat ze vermoedelijk een rol heeft gespeeld bij het versturen van dreigbrieven naar verschillende adressen.

Een 24-jarige man uit Amsterdam wordt op 2 september ingerekend. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie bij de woning aan De Boezem in Alblasserdam en het plaatsen van een explosief bij de woning in de Merelstraat in Alblasserdam.

Het onderzoek is nog volop gaande, en de politie sluit meerdere aanhoudingen daarom ook niet uit.