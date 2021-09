De politie is vrijdag aanwezig bij een woning in Tholen vanwege een "ernstige dreiging" in de Zeeuwse stad. De dreiging zou in verband staan met eerdere incidenten rondom de 'vergisontvoering' van een Hoofddorper en een cocaïnevondst.

De woning staat aan de Gareelmakersdreef, midden in een woonwijk in de stad. Een woordvoerder van de politie liet weten de dreiging daarom "zeer serieus" op te pakken. De politie is ook aanwezig in de buurt voor onderzoek.

Enkele dagen geleden zou de politie informatie hebben gekregen over een mogelijke aanslag op de woning. De politiewoordvoerder kon vrijdag niet zeggen welke dreiging er specifiek is of was en of er op dit moment (nog) mensen in het huis wonen. Verder is onduidelijk of de dreiging inmiddels geweken is.

De mogelijke aanslag zou verband houden met eerdere incidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht en de ontvoering van de Hoofddorper. Al die incidenten worden gelinkt aan de onderschepping van een partij cocaïne in de haven van Antwerpen.

In het kort: wat is er aan de hand rondom de vergisontvoering? Op donderdag 5 augustus werd een 56-jarige Hoofddorper ontvoerd. Hij bleek niet het beoogde slachtoffer te zijn.

De persoon die vermoedt wel het beoogde doelwit te zijn, meldde zich niet veel later bij de politie.

De ontvoering zou te maken hebben met het onderscheppen van een partij cocaïne in de haven van Antwerpen.

Ook een reeks andere incidenten, waaronder in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht, wordt in verband gebracht met de cocaïnevondst.

Politie verrichte al twee aanhoudingen

In de zaak van de reeks geweldsincidenten zijn inmiddels twee mensen opgepakt, onder wie een 24-jarige man uit Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een explosie van afgelopen weekend bij een woning aan De Boezem in Alblasserdam en bij het plaatsen van een explosief bij een woning aan de Merelstraat in dezelfde plaats. Beide woningen zijn vorige maand afgesloten in verband met die vergisontvoering.

Ook een 43-jarige vrouw is opgepakt in verband met de zaken. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het versturen van dreigbrieven.