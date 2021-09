De nieuwe getuige in de zaak rond de dood van Nicky Verstappen is de voor de moord op Humeyra veroordeelde Bekir E. Dat is vrijdag duidelijk geworden bij een zitting in het hoger beroep van de zaak in het gerechtshof 's-Hertogenbosch. E. werd in juni twintig jaar cel en tbs opgelegd.

In augustus werd duidelijk dat een man die met verdachte Jos B. vastzat in juni enkele belastende verklaringen over hem heeft afgelegd. B. liet op zijn beurt weten dat hij met geen woord over de zaak-Verstappen in het bijzijn van E. heeft gerept.

De destijds elfjarige Nicky werd in 1998 dood gevonden op de Brunsummerheide in Limburg. B. werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky en het bezit van kinderporno.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal later op vrijdag ingaan op de verklaringen die zijn afgelegd. De officier van justitie maakte wel duidelijk E. te willen horen. Het is de vraag hoeveel waarde er aan de verklaringen gehecht kan worden.

In het vonnis van het hof in Den Haag in de zaak-Humeyra is te lezen dat deskundigen concludeerden dat E. een verstandelijke beperking, een "ernstige persoonlijkheidsstoornis met antisociale en narcistische trekken" en een hoge mate van psychopathie - het niet kunnen inleven in het gevoel van anderen - heeft.

Eerste zitting zonder Peter R. de Vries

De zitting is de eerste na het overlijden van Peter R. de Vries op 15 juli. De misdaadverslaggever was woordvoerder namens de familie Verstappen, die vrijdag werd gesteund door zijn zoon Royce de Vries.

Het hof richtte zich aan het begin van de zitting tot de familie Verstappen en liet weten geschokt te zijn door het overlijden van De Vries. Het hof wenste de familie en De Vries veel sterkte. De voorzitter verduidelijkte tegenover B. direct dat het hof hem als verdachte ziet en onpartijdig zal oordelen.