De stroom racefans die met de trein naar Zandvoort gaat, komt vrijdagochtend op gang. Volgens een woordvoerder van de NS ziet het er op dit moment goed uit: "De dienstregeling is goed opgestart."

Sinds 7.30 uur rijden ieder uur twaalf treinen naar Zandvoort en ook weer terug. "We zien dat het goed werkt. Alle mensen passen nog goed in de treinen. De wachttijd is minimaal", aldus de woordvoerder. De NS verwacht wel dat het over niet al te lange tijd wel drukker gaat worden.

Door de forse uitbreiding van de NS-dienstregeling vanwege de Grand Prix in Zandvoort, die vrijdag met vrije trainingen begint, kunnen per uur 10.000 treinreizigers naar de Noord-Hollandse badplaats worden gebracht. De NS verwacht gemiddeld 23.000 mensen per dag naar Zandvoort te brengen en een ongeveer even groot aantal later op de dag ook weer terug. Vanaf het station is het zo'n tien tot vijftien minuten lopen naar het circuit.

Behalve mensen die een kaartje hebben weten te bemachtigen, komen er mogelijk ook mensen naar Zandvoort om de sfeer te proeven. De NS roept ze op om aan het begin van de middag te reizen om te voorkomen dat het te druk wordt in de trein.