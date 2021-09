De politie heeft donderdagmiddag een nieuwe verdachte aangehouden in verband met de reeks geweldsincidenten in de Zuid-Hollandse plaatsen Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. Het gaat om een 24-jarige man uit Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Alblasserdam van afgelopen weekend.

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond er een explosie plaats bij een woning aan De Boezem in Alblasserdam. De 24-jarige Amsterdammer wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident, en van het plaatsen van een explosief bij een woning aan de Merelstraat in hetzelfde dorp.

Beide woningen zijn vorige maand afgesloten in verband met de 'vergisontvoering' van een 56-jarige man uit Hoofddorp.

De arrestatie vond donderdag rond 16.00 uur plaats op het Delflandplein in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. De auto van de verdachte is in beslag genomen en zijn woning is doorzocht.

De explosie in Alblasserdam paste in een reeks geweldsincidenten die vermoedelijk te maken hebben met een partij cocaïne die op 28 juli is onderschept in de haven van Antwerpen. De politie hield eerder deze week een 43-jarige vrouw aan. Zij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het versturen van dreigbrieven.

Incidenten in Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Zwijndrecht

Een aantal woningen is afgesloten op last van de burgemeesters. Dat gebeurde in onder meer Hendrik-Ido-Ambacht, waar zaterdag een woning aan de Tromplaan werd beschoten. De politie vond in de omgeving een vuurwapen en constateerde dat een ruit was ingeslagen.

Bij een bedrijfspand aan de Edisonweg in Alblasserdam werd in de nacht van zaterdag op zondag brand gesticht. Op 14 augustus reed een auto tegen de gevel van een bedrijfspand in Zwijndrecht aan, waarna een brand een groot deel van het gebouw aan de Kreekweg in de as legde.

De gemeenten hebben zichtbare en niet-zichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn op verschillende locaties mobiele beveiligingscamera's geplaatst. Bij sommige panden, waaronder het pand aan de Edisonweg, zijn roadblocks geplaatst.