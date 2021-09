Wil je dit artikel beluisteren? Klik op de play-knop hieronder. Wil je lezen? Scroll dan verder.

De Tweede Kamer besluit deze maand of de populaire drug 3-MMC verboden wordt in Nederland. 3-MMC is een designerdrug. Daar zijn nog veel meer soorten van en het demissionaire kabinet wil die drugs graag verbieden. Wat zijn dit voor drugs? En waarom wil het kabinet ze verbieden?

Wat is 3-MMC? 3-MMC is meestal te koop als wit poeder. Je kunt het slikken, snuiven of spuiten.

De werking lijkt een beetje op verboden harddrugs als cocaïne en xtc.

Een bijnaam voor 3-MMC is 'poes'.

Er komen regelmatig nieuwe drugs op de markt die ongeveer hetzelfde werken als bestaande (illegale) drugs. Deze nieuwe drugs zijn alleen nog niet verboden. Je mag de middelen dus gewoon kopen. In elk geval voor een tijdje, totdat het kabinet ze verbiedt.

Designerdrugs heten zo omdat ze speciaal zijn ontworpen (designed in het Engels). Ze worden gemaakt in een laboratorium. Makers kunnen de drugs zo ontwerpen dat ze bijvoorbeeld lijken op het illegale middel speed, maar toch net iets anders zijn en dus niet verboden zijn. Zo omzeilen producenten de wet.

Daarbij hebben verkopers van designerdrugs nog een 'trucje' bedacht. Ze verkopen de middelen namelijk als materiaal voor onderzoek. En dus niet als drugs.

Ook bevatten verpakkingen vaak een label als: "Niet voor menselijke consumptie". Op deze manier is ook de verkoop legaal. Ook al weten verkopers heus wel waarvoor mensen het spul gebruiken. De drugs zijn makkelijk via het internet te bestellen.

112 3-MMC verboden, zo werkt de designerdrugmarkt

Kabinet wil 3-MMC graag verbieden

Om een designerdrug te verbieden, kan het kabinet de drug op de lijst met verboden drugs zetten. Hierop staan bijvoorbeeld ook cocaïne, GHB, heroïne en xtc. Waarschijnlijk komt 3-MMC hier dus binnenkort bij.

Het kabinet wil 3-MMC verbieden omdat ze het middel te gevaarlijk vindt. Uit onderzoek bleek dat het aantal medische incidenten na gebruik van de drug toeneemt.

Gebruikers kregen bijvoorbeeld hartproblemen, een verhoogde bloeddruk of een verhoogde lichaamstemperatuur. Ze werden ook rusteloos. Mensen kunnen verslaafd raken aan de stof.

Staatssecretaris Paul Blokhuis kondigde het verbod in mei aan. Hij zei toen: "3-MMC wordt steeds populairder, met name onder jongeren. Vanuit verschillende delen van het land ontvangen we zorgwekkende signalen over dit middel." Ook zei hij dat het kabinet met het verbod "een signaal wil afgeven".

3-MMC is nog nooit uitgebreid onderzocht. Over de risico's op lange termijn is bijvoorbeeld weinig bekend. Daardoor zijn gebruikers "hun eigen proefkonijn", zegt verslavingskliniek Jellinek.

Probleem nog niet opgelost

Het verbod van 3-MMC doet designerdrugs niet verdwijnen. Er zijn voorlopig nog genoeg andere varianten op de markt. Bovendien kunnen makers de samenstelling van 3-MMC weer een klein beetje veranderen. Hierdoor ontstaat weer een nieuwe legale drug.

"Op die manier blijven we achter de feiten aanlopen", zei een woordvoerder van Blokhuis eerder. Het Trimbos-instituut, dat drugsgebruik onderzoekt, zei dat het verbod op 3-MMC het kat-en-muisspel tussen drugsmakers en de overheid niet gaat stoppen.

De overheid wil daarom in één keer alle grondstoffen verbieden waarmee deze drugs gemaakt kunnen worden. Dan zouden nieuwe varianten op 3-MMC al meteen verboden zijn.

Het is aan het nieuwe kabinet om met deze nieuwe wet aan de slag te gaan. Tot die tijd moeten nieuwe designerdrugs stuk voor stuk op de verboden lijst worden gezet.

