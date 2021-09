Femke Halsema wil op korte termijn een straat in Amsterdam vernoemen naar Peter R. de Vries. Dat liet de burgemeester van Amsterdam volgens Het Parool donderdag weten tijdens een debat met de raadscommissie Algemene Zaken. Volgens de huidige regels mag een straat pas vijf jaar na een overlijden naar iemand worden vernoemd, maar Halsema wil deze termijn inkorten.

"Het lijkt mij van groot belang dat we Peter op een waardige manier in Amsterdam herdenken", aldus Halsema. "Mijn voornemen is om in samenspraak met de familie te kijken hoe we De Vries het beste kunnen eren. De vijfjaarstermijn is wat mij betreft niet heilig."

Het is niet bekend op welke termijn dit gebeurt en welke straat naar de misdaadverslaggever wordt vernoemd.

Wouter de Vries liet kort na het overlijden van zijn broer weten dat er een straat in Amsterdam naar de misdaadverslaggever vernoemd moet worden. "Ik zou Halsema op willen roepen: gooi een zeeheldenstraatnaam eruit en kom met een mooie Peter R. de Vries-boulevard. De Jan van Galenstraat leent zich daar volgens mij prachtig voor", aldus De Vries.

Advocaat Peter Schouten, een goede vriend van Peter R. de Vries, heeft al met De Vries' zoon Royce gesproken over het idee voor een straatnaam. Die zou hier positief tegenover staan. "Ik hoop dat ze in de Amsterdamse gemeenteraad snel een beslissing kunnen nemen."

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij overleed op 15 juli aan zijn verwondingen.